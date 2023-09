Drei Wochen nach einem am Ende tödlichen Raubüberfall auf einen 61 Jahre alten Berliner sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 37 und 38 Jahre alten Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.



Das Opfer war am 23. August in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg überfallen worden. Der Mann starb am Tatort an einem Herzinfarkt, konnte kurz zuvor aber der herbeigerufenen Polizei noch von dem Überfall berichten.