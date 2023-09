Fall bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst" - Berliner Polizei hofft 35 Jahre nach Fund einer Frauenleiche auf neue Hinweise

Di 12.09.23 | 15:05 Uhr

Rund 35 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche im Spandauer Forst hofft die Berliner Polizei auf neue Hinweise zu dem Verbrechen. Der Tod der 25 bis 30 Jahre alten Frau soll an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" (20:15 Uhr) thematisiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Internationale Kampagne von Interpol

Die neuerliche Suche ist Teil der internationalen Kampagne "Identify Me" zu Morden an unbekannten Frauen. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) sowie der niederländischen und belgischen Polizei ermittelt die Polizeiorganisation Interpol grenzübergreifend zu 22 alten Fällen, in denen auch nach Jahren die Identität der Opfer ungeklärt ist.



"Irgendwo auf der Welt müssen diese Menschen Familie und Freunde haben", heißt es im Video der Kampagne [bka.de], die von Prominenten unterstützt wird. Jene Menschen verdienten Antworten, sagt dort etwa die deutsche Boxweltmeisterin Regina Halmich. Man müsse die unbekannten Frauen endlich identifizieren und ihre Peiniger finden.

Spur führt zum Gesundheitsamt Schöneberg