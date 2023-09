Die Baubranche schlägt Alarm, der Wohnungsneubau leidet unter den steigenden Preisen. Stehen bald alle Kräne still? An einer Ecke im Berliner Bezirk Charlottenburg jedenfalls nicht. Hier ist ein Nachkriegsbau verschwunden. Den Abriss hat ein Immobilienunternehmen bestellt, das teure Eigentumswohnungen baut. Statt acht Euro Kaltmiete kostet der Quadratmeter an dieser Ecke bald 22.600 Euro. Wie kann das passieren? Gibt es keine Regeln, keine Gesetze, die verhindern, dass bezahlbarer Wohnraum verschwindet, damit Luxuswohnungen gebaut werden? Wo doch bezahlbarer Wohnraum an allen Ecken und Kanten in Deutschland fehlt?

Die Antworten gibt es in dem siebenteiligen Podcast "Teurer Wohnen": Von Politiker:innen, Makler:innen, Unternehmer:innen und Architekt:innen, von denen, die ihr Zuhause verloren haben und denen, die gerne teurer wohnen.

Reporterin und Host Charlotte Thielmann erfährt von einem Bezirksstadtrat, warum das Gesetz eher Steine als Mieter:innen schützt. Warum Feng-Shui Berliner Luxusimmobilien besonders attraktiv macht. Gemeinsam mit Reporterin Rabea Schloz wertet sie tausende Dokumente aus und heraus kommt ein undurchdringbares Firmengeflecht. Und zusammen mit ihrem Team versucht sie selbst ein Unternehmen in einer Steueroase zu gründen und folgt der Spur des Geldes bis nach Zypern. Am Ende sind wir alle schlauer: So geht Wohnungspolitik!

"Teurer Wohnen" ist eine siebenteilige Story von detektor.fm und radioeins vom rbb. Erscheint immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mit einem Score von Oscar-Preisträger Volker Bertelmann aka Hauschka. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis und dem Grimme Online Award.