Straßenbahn erfasst Fußgänger in Berlin-Lichtenberg frontal

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, hat die Bahn den Mann an der Kreuzung Landsberger Allee/Zechliner Straße frontal erfasst. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch untersucht.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Samstag ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden.

Bereits am Freitagabend gab es außerdem einen Unfall mit einer Tram in Berlin-Wedding. Laut Polizei wurde in der Seestraße, kurz nach der Müllerstraße, ein Auto zwischen einem Oberleitungsmast und einer Bahn eingeklemmt.

Zwei Kinder und ein Erwachsener, die in dem Auto saßen, seien leicht verletzt worden, sagte der Polizeisprecher dem rbb.