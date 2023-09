Die Hochdruckgebiete werden 2024 männliche und die Tiefdruckgebiete weibliche Vornamen tragen, teilte der Verein am Montag in Berlin mit. Eine Patenschaft für ein Hoch kostet 390 Euro, für ein Tief 260 Euro. Die Einnahmen aus dem gemeinsamen Projekt mit der Freien Universität Berlin fließen in die studentische Wetterbeobachtung. Damit werde ermöglicht, dass die 115-jährige Klimareihe der Freien Universität weitergeführt werden könne, hieß es. Die Klimareihe gehöre zu den weltweit längsten.

Seit 1954 taufen die Meteorologen Hoch- und Tiefdruckgebiete. Seit 2002 kann die Bevölkerung Namen für die Druckgebiete wählen - oft werden auch außergewöhnliche Namen vergeben wie Meryem, Rixte, Yunchia, Xerxes, Qendrim oder Vascon in diesem Jahr. Laut Verein waren bereits über 4.200 Menschen aus 17 europäischen Ländern sowie aus Brasilien, Japan, den USA und Südafrika Wetterpaten in Berlin.



Aus meteorologischer Sicht blieb demnach in diesem Jahr unter anderem das Sturmtief Nicolas in Erinnerung. Es fegte Ende Januar über Deutschland mit viel Wind, aber auch Schnee und Regen hinweg, gefolgt von Tief Oleg. Tiefs wie Wenzeslaus und Ventur haben mit Sturm und Regen vielen Menschen im Juli die Sommerlaune verdorben. Im August sorgten die Tiefs Xan, Zacharias und Erwin für herbstliches Wetter in Teilen Deutschlands.