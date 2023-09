In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wansdorf (Havelland) ist am Samstagabend ein Feuer in einer 20-mal-60-Meter großen Lagerhalle ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befinden sich hier 1.200 Strohballen.

Die Löscharbeiten werden erschwert, weil sich im Hallendach Asbest befindet. Die Feuerwehr stellt sich auf einen langen Einsatz ein. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.