Do 21.09.23 | 21:56 Uhr

Der Landes-Schwimmverband Brandenburg kritisiert, dass es immer weniger Bäder für den Schwimmunterricht gibt. Es gebe von vielen Vereinen die Rückmeldung, dass Bäder schließen müssen oder bereits geschlossen haben, sagte der Bäderbeauftragte des Verbandes, Jan Truglitschka, am Donnerstag rbb24 Brandenburg aktuell.

Das Wetter wird wärmer und für viele heißt das: ab ins Freibad, an den See oder Pool. Doch mit dem Beginn der Badesaison 2023 sind nicht alle Kinder und Erwachsenen sichere Schwimmer. Grund ist pandemiebedingter Nachholbedarf. Von Sylvia Lundschien

Truglitschka kritisierte, dass bei Planungen zu oft an konventionelle Schwimmbad-Bauten gedacht werde. Es gebe in anderen Ländern Konzepte, um Schwimmbäder in modularer Bauweise zu errichten. Auch der Landes-Schwimmverband habe das entsprechende Know-how und sei bereit, es den Kommunen zur Verfügung zu stellen.

In mehreren Städten wie Frankfurt (Oder), Schwedt, Senftenberg und Spremberg sind viele Schwimmhallen wegen Reparatur- und Sanierungsarbeiten teilweise langfristig nicht nutzbar. Ende September soll auch das Bad in Strausberg vorübergehend schließen. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben rund 25 Prozent der Grundschulen keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad.