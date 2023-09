Beim bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit sind am Dienstag in Berlin und Brandenburg über 2.000 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt worden.



In Berlin verzeichnete die Polizei etwa 1.800 Ordnungswidrigkeiten und 27 Verkehrsstraftaten. In Brandenburg waren es rund 300 Ordnungswidrigkeiten und fünf Straftaten. In Berlin fand die Polizei außerdem vier Personen, die mit einem Haftbefehl gesucht wurden. Insgesamt gab es in beiden Bundesländern über 4.000 Kontrollen. Bei also mehr als jeder zweiten Kontrolle stellten die Polizistinnen und Polizisten eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit fest.