Weniger Badetote in Berlin - Zahl in Brandenburg unverändert

Die Zahl der Badetoten in Berliner Gewässern ist in diesem Sommer leicht zurückgegangen. Wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Mittwoch mitteilte, kamen bei Badeunfällen in Berlin bis Mitte September 14 Menschen ums Leben - zwei weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 13 der 14 Verunglückten waren in Berlin männlich.