Ermittler haben in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) rund 500 Kilogramm Kokain sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Polizei in Potsdam am Mittwoch mitteilten, wurden die Drogen am Dienstag erneut bei einem Großhändler für Obst und Gemüse gefunden.

Das betroffene Unternehmen aus Groß Kreuz, ein Großhändler für Obst und Gemüse, habe am Dienstagvormittag in einer Lieferung von Bananenkisten verdächtige Päckchen festgestellt und daraufin die Polizei informeirt, hieß es von den Ermittlern. Ein erster Vortest habe dann Kokainhydrochlorid nachweisen können.