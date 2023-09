Angela Berlin Dienstag, 05.09.2023 | 18:52 Uhr

Wie kommt man dazu, vorher diese Daten nicht zu sichern, bevor man etwas am System ändert? Welche IT Firma ist denn dafür zuständig? Oder hat da ein Arbeitnehmer in der IT rumgebastelt um Kosten zu sparen?

Das kann doch nicht wahr sein.

Was ist, wenn Kunden auf diese Daten angewiesen sind und bekommen jetzt keine Leistungen mehr? Da kann man jetzt wen in Regress nehmen?

Man kann ja jetzt mal KI fragen, wo die Daten sind, LOL