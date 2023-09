Erneut ist es auf der Zugstrecke Hamburg-Berlin zu einem Problem gekommen. Ein Flixtrain musste wegen eines Schadens an der Achse am Samstagnachmittag auf freier Strecke bei Breddin (Ostprignitz-Ruppin) für rund drei Stunden halten.

Der Zug sollte zunächst nach Breddin fahren, um dort die Passagiere aussteigen zu lassen. Doch der Zugführer sei durchgefahren, so die Bahnsprecherin. Einen Grund dafür konnte sie nicht nennen. Anschließend fuhr der Flixtrain nach Neustadt/Dosse, wo die Fahrgäste kurz nach 17 Uhr den Zug schließlich verlassen konnten, um mit einem Regionalzug weiterzufahren.

Der Flixtrain war um 12:51 Uhr in Hamburg gestartet und sollte ursprünglich um 14:55 Uhr in Berlin ankommen.

Zuvor war der Fernverkehr der Bahn auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin nach einem mutmaßlichen Sabotageakt schwer beeinträchtigt. In der Nacht zum Freitag wurden der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt. Die Strecke wurde erst am Samstag wieder freigegeben.