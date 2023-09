In Berlin-Spandau ist es am frühen Samstagabend zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurden auch Schüsse abgefeuert, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach gerieten etwa zehn Personen in einer Bar an der Wilhelmstraße zunächst verbal in Streit. Daraus habe sich schließlich eine Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf mehrere Schüsse aus einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe abgefeuert worden seien, so die Polizei. Ein Projektil traf ein zufällig vorbeifahrendes Auto.