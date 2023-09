Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im Landtag, Wolfgang Roick (SPD), fordert eine Vereinfachung der Regeln zum Abschuss von Wölfen in Brandenburg. In der Sendung rbb24 Brandenburg aktuell sagte er am Freitagabend, dass es in Schweden bereits möglich sei, Wölfe zu schießen, die sich Weidezäunen näherten.

Roick sprach sich für die Arterhaltung des Wolfes aus, sagte aber auch, dass er eine geringere Anzahl von Tieren in Brandenburg als ausreichend betrachte. "Wir haben in Brandenburg 650 Wölfe. Zum Vergleich: in Schweden, das doppelt so groß ist wie Deutschland, leben 350 Wölfe.", so Roick. Eine Koexistenz mit Weidetieren sei möglich, sagte er weiter, "wir müssen uns da auf politischer Ebene jetzt bewegen und die Regeln in Brandenburg vereinfachen."