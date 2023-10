Die Apotheken in Brandenburg müssen ab sofort nur noch Mindestöffnungszeiten anbieten. Das bestätigte die Landesapothekerkammer Brandenburg am Mittwoch auf Nachfrage von rbb|24.

Alle 17 Stunden macht eine Apotheke in Deutschland dicht. Den Apothekern und ihren Verbänden nach liegt das auch an der Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Eine Apotheke in Brandenburg protestiert sogar auf dem Kassenbon.

Ramona Reimann, Sprecherin der Apothekerkammer Brandenburg teilte rbb|24 mit: 2022 habe Brandenburg zehn Apotheken verloren, in den ersten acht Monaten den Jahres 2023 seien es schon neun Apotheken weniger.

Die kürzeren Öffnungszeiten gelten laut ABDA außerdem in fünf anderen Bundesländern: in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz sowie in Nordrhein und in Westfalen-Lippe.

Der Bundesverband empfiehlt den Kunden, sich bei ihrer jeweiligen Apotheke nach den Öffnungszeiten zu erkundigen.