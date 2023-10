Die Berliner Bäderbetriebe haben die Öffnungszeiten wegen der Herbstferien von 20 Bädern verlängert. Bis zum 5. November findet kein Schulschwimmen statt und weniger Vereine trainieren in den Schwimmhallen, so die Bäderbetriebe auf ihrer Homepage.

So öffnet in den Ferien das Stadtbad Neukölln unter der Woche bereits von 08 Uhr durchgängig bis 22.30 Uhr. Im Stadtbad Mitte "James Simon" können Gäste täglich ab 6.30 Uhr bis in den Nachmittag schwimmen und auch im Kombibad in der Seestraße im Wedding hat seine Öffnungszeiten in den Herbstferien angepasst.



Eine vollständige Liste aller Bäder mit Öffnungszeiten finden gibt es auf den Seiten der Bäderbetriebe [www.berlinerbaeder.de].



Wegen der großen Nachfrage bleiben am Wannsee noch bis kommenden Sonntag zwei Fass-Saunen geöffnet.