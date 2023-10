Ein 88 Jahre alter Mann, der am 22. September in Baumschulenweg in Treptow-Köpenick bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Er verstarb am Freitagabend in einem Berliner Krankenhaus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Erste Ermittlungen der Polizei an dem Tag des Unfalls ergaben, dass der 88-Jährige die Kiefholzstraße in Richtung Ernststraße zu Fuß überqueren wollte. Dabei sei er, so die Polizei, mit einem Motorrad zusammengestoßen. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer habe die Kiefholzstraße aus Richtung Baumschulenstraße befahren.