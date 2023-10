RE 1

bis 13. Oktober Kein Halt in Richtung Bahnhof Hauptbahnhof am Ostkreuz. ----- Im Zeitraum vom 06. Oktober 2023 bis zum 08.Oktober 2023 kommt es in beiden Richtungen auf der Linie RE1 zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt(Oder) zu Ausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird für Sie eingerichtet. Auch kommt es am 07. Oktober 2023 zu Ausfall einzelner Züge zwischen Fürstenwalde(Spree) und Frankfurt(Oder). Ersatzweise halten andere Züge zusätzlich an allen bzw. fast allen Zwischenhalten.