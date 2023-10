Rund 50 Menschen haben am Sonntag in Berlin-Wilmersdorf für den Erhalt des sogenannten Thaimarkts im Preußenpark demonstriert. Zu der Kundgebung direkt am Park hatten der Thailändische Verein in Berlin und die SPD aufgerufen.

Den Thaimarkt gibt es seit vielen Jahren. Von Frühjahr bis Herbst wird dort immer freitags bis sonntags an vielen Ständen thailändisches Essen angeboten. Nun gibt es allerdings Überlegungen, den Markt auf Straßen oder Plätze in der Umgebung zu verlegen.