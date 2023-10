Der Erfinder der Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz, Erich John, hat kein Verständnis für die Form des Protests der "Letzten Generation". Aktivisten der Gruppe hatten das Wahrzeichen am Dienstag mit Farbe besprüht.



John sagte rbb 88.8 am Mittwoch, er sei sehr traurig über "so viel Unvernunft gegenüber Leistungen, die andere unter großer Mühsal erbracht haben, die auf einmal zunichte gemacht werden".



Er riet den Aktivisten ihre "kontraproduktiven Aktionen" bleiben zu lassen. "Es ist Unfug. Und es ist Idiotie." John erläuterte, mit der Form der Proteste würde das Anliegen der Aktivisten genau ins Gegenteil verkehrt werden. Viele Berliner seien mit der Weltzeituhr emotional verbunden. Es sei nicht nur eine Uhr. Es sei ein Zeichen der Weltoffenheit von Berlin, so John.