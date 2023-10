Am Montag endet die Freibad-Saison in Berlin. Mit der Schließung des Prinzenbades in Berlin-Kreuzberg verabschieden sich die Freibäder in die Winterpause, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten. Insgesamt zählten die Bäder-Betriebe im Sommer 1,5 Millionen Gäste.

Am Morgen standen noch einmal rund 20 Personen vor dem Kassenhäuschen, berichtet ein rbb-Reporter. Bis 16 Uhr kann am Montag das Sportbecken im Prinzenbad genutzt werden.



Mit rund 338.000 Badegästen zählte das Prinzenbad die meisten Besucherinnen und Besucher in diesem Sommer, im Strandbad Wannsee schwammen etwa 173.000 Menschen, am Insulaner rund 169.000.