Eine 85 Jahre alte Berlinerin ist am Samstag an den Folgen eines Sturzes mit dem Fahrrad in Friedrichshagen gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau soll bereits am Freitagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Müggelseedamm von der Peter-Hille-Straße kommend in Richtung Bölschestraße unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Emrichstraße soll sie dann über eine Bordsteinkante gefahren und dabei zu Fall gekommen sein.

Dadurch habe sie sich Verletzungen am ganzen Körper zugezogen, hieß es von der Polizei. Sie wurde in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert, dort starb sie am Samstagabend gegen 21:30 Uhr. Den genauen Unfallhergang und die Todesursache ermittelt die Polizei noch.