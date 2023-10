Ein Fußgänger ist in Berlin-Friedrichshain von einem Pkw angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 37 Jahre alten Mann am späten Montagabend in ein Krankenhaus, wo er später starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 18 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt.

Nach rbb-Informationen ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Frankfurter Allee. Dort erfasste der Pkw den Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte. Passanten leisteten dem verunglückten Mann umgehend Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Sanitäter leiteten noch am Unfallort Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige verstarb später in der Klinik.

Die Richtungsfahrbahn blieb fünf Stunden gesperrt. Der genaue Hergang des Unfalls muss noch ermittelt werden.