Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin ihr zweijähriges Kind getötet haben. Zudem soll sie versucht haben, sich selbst zu töten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Demnach fand der Ehemann die Frau und das Kind am Mittag leblos in der Wohnung und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Kind sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch in der Wohnung gestorben, hieß es. Die Mutter kam in ein Krankenhaus, sie soll sich außer Lebensgefahr befinden.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.