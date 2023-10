Der Frau wird vorgeworfen, am Montag zunächst ihren zweijährigen Sohn getötet zu haben , anschließend soll sie versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Im Fall der 24-jährigen Frau, die ihren zweijährigen Sohn getötet haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag auf X (vormals Twitter) mitteilte, wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Als mutmaßliche Mordmerkmale gab die Behörde "Heimtücke" und "niedrige Beweggründe" an.

Demnach fand der Ehemann die Frau und das Kind am Mittag leblos in der Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Kind sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch in der Wohnung gestorben, hieß es. Die Mutter kam in ein Krankenhaus, sie soll sich außer Lebensgefahr befinden.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.