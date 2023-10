Berlin kann wegen fehlender Fachkräfte keine weiteren Gewaltschutzambulanzen aufbauen. Das sagte die Leiterin der bisher einzigen Gewaltschutzambulanz an der Charité [gewaltschutzambulanz.charite.de] , Saskia Etzold, am Donnerstag dem rbb.

Gemessen an der Bevölkerungszahl, so Etzold, müsste Berlin mindestens vier solcher Einrichtungen schaffen. "Wir haben überall in Deutschland einen massiven Mangel an ärztlichem Nachwuchs", sagte Etzold, "so dass man, selbst wenn mehr Geld käme, gar nicht in der Lage wäre, weitere Ambulanzen rechtsmedizinisch zu besetzen".