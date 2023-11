D F Mittwoch, 01.11.2023 | 09:32 Uhr

Derweil war ich in Wien, hab so überlegt irgendwas fehlt mir, ach ja der Hundekot.

War richtig erleichtert das ich überhaupt ein zwei Hundehaufen gefunden habe, in Wien leben also auch ein paar Ignoranten. Berlin ist das komplette Gegenteil,

Sogar Songs wurden danach schon geschrieben " man muss eigentlich schweben" ,

Hier die Abgabenordnung von Wien: € 72 , für jeden weiteren Hund: € 105

Ermäßigungen für Besitzer:innen eines Mobilpasses

Befreiung:

Mit erfolgreicher Absolvierung der freiwilligen Prüfung - "Geprüfter Stadthund" sind die Hundehalterinnen und Hundehalter für das darauffolgende Jahr von der Hundeabgabe (72,00 Euro) befreit.Das Angebot richtet sich an die Hundehalterinnen und Hundehalter von "Nicht-Listenhunden" in Wien.

Befreiung für Assistenzhunde

Befreiung für die ersten drei Kalenderjahre für Hunde, die ab 1.1.2023 aus einem Tierheim im Gebiet der Stadt Wien erworben werden

An- und Abmeldung auch im Internet möglich