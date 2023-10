Werbekampagne der Jugendämter - Servicebüros sollen Berliner Familien im Behördendschungel helfen

Mi 18.10.23 | 06:55 Uhr | Von Christina Rubarth

In ganz Berlin hängen gerade Plakate in U-Bahnhöfen, Rathäusern und in Familienzentren. Sie werben für die Familienservicebüros der Berliner Jugendämter. Am Mittwoch wird ein neues in Charlottenburg-Wilmersdorf eröffnet. Von Christina Rubarth

"Wir sind gleich persönlich für Sie da", tönt es aus dem Handy, dann dudelt wieder Warteschleifenmusik. Sozialarbeiterin Kathrin Mahn hilft einer Klientin durch einen Berg mit Post vom Jobcenter, in dem es viel Behördendeutsch gibt. Zur Klärung hat Kathrin Mahn die Nummer des Jobcenters gewählt. Die Frau vor ihr ist mit ihrem kleinen Sohn im Kinderwagen vorbeigekommen, nicht zum ersten Mal. "Für mich ist es hier sehr toll, richtig gute Leute", sagt Rakaya Rebei.

Hier finde sie immer die richtige Hilfe, sagt sie. Rebei ist in Tunesien geboren und hat Schwierigkeiten, Behördendeutsch zu verstehen. Damit ist sie nicht allein. Auch Eltern, deren Muttersprache Deutsch ist oder die seit ihrer Geburt in Deutschland leben, scheitern an seitenlangen Elterngeldanträgen und an der Berliner Bürokratie.

Unbürokratische Hilfe für (werdende) Familien

Nicht jede junge Familie weiß, wo es die nächste Krabbelgruppe gibt. Eltern finden sich schwer zurecht in den Freizeitangeboten, die sie nutzen könnten. Auch bei Krisen und Konflikten fehlt oft professionelle Hilfe.



All das sind einige Beispiele, in denen die so genannten Familienservicebüros der Berliner Bezirke kostenfrei und vertraulich helfen können. Nur wissen das noch nicht alle werdenden Eltern, junge Mütter oder Eltern von Kita- oder Schulkindern. Das soll sich mit der aktuellen Kampagne der Arbeitsgruppe Öffentlichkeit der Berliner Jugendämter ändern.

Kampagne von Mitarbeitenden

Seit Mitte September hängen deshalb Plakate in U-Bahnhöfen, in Bezirksämtern liegen Postkarten aus. Auch auf Instagram zeigen manche Ämter Bilder der Kampagne: ein lachendes Kleinkind auf einer Schaukel, ein Paar, das mit seinem Baby spielt oder eine fünfköpfige Familie, die in einen leeren Umzugskarton schaut. Darüber die Titel "Weil Familien das Gesamtpaket brauchen", "Schwung fürs Familienleben", "Damit Zeit fürs Wesentliche bleibt". Ausgedacht hat sich die Kampagne mit dem Slogan "Unterstützung. Vor Ort. Für Familien." eine Gruppe Jugendamtsmitarbeitenden der verschiedenen Bezirke. Nora Zander vom Jugendamt in Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine der beiden Sprecher:innen der AG Öffentlichkeitsarbeit. Sie sagt, die Motivation sei gewesen, das Bild von Jugendämtern zu verändern. "Wir wollen es niedrigschwelliger, verständlicher machen." Also unbürokratisch.

Wenn es bürokratisch leichter wäre, könnten viel mehr Leute ihre Angelegenheiten auch selbst erledigen. Kathrin Mahn, Sozialarbeiterin in einem Familienservicebüro

Reinickendorf hat ein mobiles Familienbüro

Der Bezirk Reinickendorf hat vor zwei Jahren sein Familienbüro tageweise in einen Bus verlegt. Der ist ausgestattet mit Drucker, Wickeltisch, Schränken voller Anträge und Infoflyern, einem kleinen Laufstall und Kinderspielzeug. Aus einem Projekt wurde eine regelmäßige Anlaufstelle. Jetzt hält der Bus montags vor den Borsighallen, dienstags an der Grundschule in den Rollbergen, mittwochs vorm Familienzentrum Haus am See am Schäfersee. Bei gutem Wetter stehen Bänke und ein vorm grünen Bus.

Familien, die Unterstützung suchen, können Termine machen oder auch spontan vorbeikommen. Ein Aufsteller weist den Weg. Das Jugendamt Reinickendorf kooperiert dafür mit dem freien Träger Manege gGmbH. Sozialarbeiterin Kathrin Mahn von Manege und ihr Kollege Marcel-Pierre Sarnow vom Jugendamt nutzen dann den Bus als mobiles Büro, klappen ihre Laptops auf, beraten Menschen ohne Amts-Atmosphäre. "Das Besondere an dem Bus ist, dass wir an verschiedenen Standorten sind. Wir gehen den Leuten damit entgegen, die Leute müssen nicht ins Rathaus, sondern bei sich zu Hause vor Ort die Sachen erledigen", sagt Marcel-Pierre Sarnow. Von den verschiedenen Anlaufstellen können sie ausgefüllte Anträge direkt an die richtigen Stellen im Bezirksamt weiterleiten. "Wenn es bürokratisch leichter wäre, könnten viel mehr Leute ihre Angelegenheiten auch selbst erledigen", sagt Kathrin Mahn.

Angebot der Jugendämter unterschiedlich

Noch sind die Jugendämter unterschiedlich weit im Aufbau und im Angebot der unbürokratischen Büros, dabei sind niedrigschwellige Hilfen für Familien mit dem Familienfördergesetz von Anfang 2022 festgeschrieben: In Friedrichshain-Kreuzberg wurde vor Kurzem erst die Eröffnung des berlinweit ersten Familienservicebüros vor zehn Jahren gefeiert. Hier war der Bedarf nach unkomplizierten Hilfen für Familien schon damals erkannt worden. In Lichtenberg zeigt ein animierter Erklärfilm auf Deutsch und Englisch, was so ein Büro alles kann- Lianen verschwinden und geben den Blick frei auf die richtigen Anträge: "Da der Bürokratie-Dschungel nur schwer durchschaubar ist, unterstützen wir Sie dabei, die passenden Anträge zu finden und auszufüllen", heißt es da. Stadtteilmütter unterstützen in Spandau jeden Mittwoch beim Ausfüllen von Anträgen auf arabisch, türkisch und bulgarisch. In Charlottenburg-Wilmersdorf wird am Mittwoch ein neues Büro in der Schillerstraße im "Haus der Familie" eröffnet. Und in Treptow-Köpenick? Da ist das Familienservicebüro noch nicht ganz so weit. Es schreibt gerade Stellen aus.

