Eine 36 Jahre alte Frau ist an den Folgen eines Brandes in ihrer Mietwohnung in Berlin-Köpenick gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mitteilte, hatte eine Nachbarin am Freitagmorgen gegen 9:10 Uhr Rauch aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kommen sehen und rief die Feuerwehr. Die brach kurz darauf die Tür der Wohnung im Hochparterre auf und löschte brennende Möbel.

Im Badezimmer fanden Feuerwehrleute die leblose 36-jährige Mieterin. Trotz Reanimationsversuchen starb die Frau noch am Einsatzort in der Mahlower Straße. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. Die Ursache ermittelt jetzt ein Brandkommissariat des Berliner Landeskriminalamts.