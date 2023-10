Klima-Demonstranten haben am Montagmorgen das Hauptgebäude der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg mit orangener Farbe besprüht. Die Gruppe "Letzte Generation" teilte mit, neben Berlin seien auch Universitäten in Lübeck und Wuppertal von der "Farbaktion" betroffen, fünf weitere sollten im Laufe des Tages folgen. Man wolle damit die Studierenden und Mitarbeitenden aufrütteln und sie ermuntern, sich am Protest zu beteiligen.

In der vergangenen Woche hatte es bereits mehrere Farbaktionen der Gruppe an deutschen Universitäten gegeben, unter anderem an einem Gebäude der Universität Leipzig.