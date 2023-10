So 22.10.23 | 16:25 Uhr

Ein Mann mit einer schweren Stichverletzung ist in der Nacht zu Sonntag im Märkischen Viertel in Berlin von einem Autofahrer entdeckt worden. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde, wie die Polizei mitteilte.

In der Wunde im Bauchbereich soll den Angaben zufolge ein längeres Küchenmesser gesteckt haben. Die Verletzung soll lebensbedrohlich gewesen sein.