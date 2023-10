Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Mitte am späten Freitagabend mit Reizgas und Stichen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Samstag bestätigte, gerieten er und zwei bislang unbekannte Männer nahe des Strausberger Platzes in Streit. Im Zuge dessen soll einer der Männer den 20-Jährigen mit Reizgas besprüht haben. Der andere habe ihm in den Oberschenkel gestochen. Mit welchem Gegenstand war laut Polizei zunächst unklar.

Die Beschuldigten seien daraufhin geflüchtet. rbb-Informationen, wonach die Polizei noch am Tatort einen Tatverdächtigen aufgegriffen habe, bestätigte der Polizeisprecher am Samstag nicht. Der verletzte 20-jährige wurde auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee von Notarzt und Notfallsanitätern versorgt, dann in ein Krankenhaus gebracht.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Bismarckstraße in Charlottenburg. Laut Polizei geriet dort eine "größere Personengruppe" in Streit. Infolgedessen seien mehrere Menschen verletzt worden, wie der Sprecher sagte, jedoch nicht lebensbedrohlich. Weitere Einzelheiten und Hintergründe konnte er noch nicht nennen.