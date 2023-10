Der Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen. Die 22 und 27 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, Ende September einen 34-Jährigen bei einem Angriff lebensbedrohliche Schnittverletzungen zugefügt zu haben, teilten die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit.

Die Festnahme erfolgte durch die Berliner Polizei mit Hilfe niedersächsischer und hessischer Kollegen. Den 27-Jährigen nahmen die Beamten am Dienstag in Northeim fest, den 22-Jährigen am Mittwoch in Kassel.

Den beiden Beschuldigten wird zur Last gelegt, an einem Angriff auf einen 34-jährigen Mann beteiligt gewesen zu sein. Vor zwei Wochen, am 22. September, wurde das Opfer lebensbedrohlich mit Stichen verletzt. Dem Angriff soll ein Streit in einem Geschäft am Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln vorausgegangen sein. Die drei Männer hätten den Laden verlassen, kurz darauf sei der 34-Jährige mit den lebensbedrohlichen Stichverletzungen zurückgekehrt. Er sei sofort in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert worden.

Die Ermittlungen dauern an.