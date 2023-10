Die Polizei hat am Montagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei Tatverdächtige in Berlin und Brandenburg vollstreckt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mit. Die drei Männer stehen im Verdacht, einen 21-Jährigen im September in Berlin-Charlottenburg mit einer Schusswaffe verletzt zu haben.

Die Wohnungen der drei Männer im Alter von 28, 33 und 34 Jahren seien am Montag zeitgleich durchsucht worden. Zwei von drei verdächtigen Personen hätten die Beamten angetroffen, zudem sei Beweismaterial sichergestellt worden, so die Polizei. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung seien die Männer wieder freigelassen worden.