Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg ist am Mittwochnachmittag eine Straßenbahn entgleist.



Das hat eine Polizeisprecherin dem rbb bestätigt. Demnach wollte ein 60-jähriger Autofahrer von der Wisbyer Straße in die Schönhauser Allee abbiegen und stieß dann mit der Bahn zusammen. Außerdem seien vier weitere Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt worden.