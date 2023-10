Nach dem Tod zweier Patienten in Berlin steht ein Herzmediziner der Charité seit Dienstag wegen Totschlags vor Gericht. Der 56-Jährige, der direkt aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht wurde, soll einen Patienten und eine Patientin mit überdosierten Medikamenten getötet haben. Mitangeklagt ist eine 39 Jahre alte Krankenschwester. "Nach meinem Eindruck hat jemand Gott gespielt", sagte Nebenklage-Anwältin Galina Rolnik am Dienstag am Rande des Prozesses. Sie vertritt die Ehefrau eines 73 Jahre alten Opfers.