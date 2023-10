Der Berliner Staatsschutz überprüft ein Tiktok-Video, in dem Clan-Mitglied Arafat Abou-Chaker Adof Hitler mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vergleicht.



"Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu", sagt er in der Aufnahme, die der Zentralrat der Juden am Montag auf der Plattform X teilte. Die Berliner Polizei kommentierte unter dem Post, dass sie das Video zur Prüfung an den Staatsschutz weitergeleitet habe. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.