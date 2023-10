In Berlin-Weißensee ist ein Mann am Mittwochnachmittag durch einen Schuss verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten offenbar zwei Männer in einem Geschäftshaus in Streit. Dabei schoss der eine Mann auf den anderen. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest.

Beide Männer sind bei der Auseinandersetzung verletzt worden und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte. Die Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich.

Zu den Hintergründen des Streits konnte die Polizei noch keine Angaben machen.