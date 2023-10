Aktuelles zu den S-Bahnen

Zu Verspätungen und Ausfällen kommt es auf den Linien: S2: Wegen eines defekten Signals im Bereich Buckower Chaussee Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Buch und Potsdamer Platz angeboten werden. Beachten Sie bitte: Am Bahnhof Attilastraße ist in beiden Fahrtrichtungen ein Umstieg erforderlich. S41, S42, S45, S46 und S47: Nach einem Polizeieinsatz zwischen Neukölln und Hermannstraße Die Linie S45 verkehr nur zwischen Flughafen - BER Terminal 1-2 und Tempelhof. S8 und S85: Wegen einer technischen Untersuchung am Zug in Bornholmer Straße