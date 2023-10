Der Zentralrat der Eritreer in Deutschland hat für Freitag zu einer Großdemonstration in Berlin aufgerufen. Die Kundgebung mit 1.500 angemeldeten Teilnehmern zieht von 9 bis 15 Uhr vom Kulturforum über die Straße Unter den Linden ins Regierungsviertel. Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, Einsatzkräfte würden vor Ort sein, um die Versammlungsfreiheit zu schützen und für die öffentliche Sicherheit zu sorgen - wie viele Kräfte für die Eritrea-Demo eingeplant sind, konnte sie nicht sagen.

Bei Veranstaltungen von Eritreern in Stuttgart und Gießen war es zuletzt zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden Teilnehmer und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen. Die Polizei hatte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Angreifer eingesetzt.



Gegendemonstranten, die ebenfalls aus Eritrea stammen, waren mit den Veranstaltungsteilnehmern und der Polizei aneinandergeraten. Hintergrund für die Ausschreitungen ist ein inner-eritreischer Konflikt: Dem Zentralrat der Eritreer in Deutschland wird vorgeworfen, das Regime in Eritrea zu unterstützen.



In Eritrea regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Auch Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt von schweren Missständen berichtet. Bei Veranstaltungen in den vergangenen Monaten lieferten sich Teilnehmer von Kundgebungen des Zentralrats und Kritikern immer wieder heftige Auseinandersetzungen.