Zwei 19-Jährige sind bei verschiedenen Auseinandersetzungen im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick mit Messern angegriffen und verletzt worden.

In Alt-Treptow wurde in der Nacht zu Dienstag einer der 19-Jährigen am Treptower Park von zwei unbekannten Männern angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Es sei zum Streit gekommen, einer der Unbekannten habe wiederholt auf den 19-Jährigen eingestochen. Anschließend seien die beiden Unbekannten geflohen. Der 19-Jährige kam mit Stichverletzungen im Rumpf und am Arm ins Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.

Der andere 19-Jährige wurde in Johannisthal mit dem Tod bedroht und mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige mit einem 14-Jährigen auf dem Staudenweg unterwegs, als ihnen zwei Männer entgegenkamen. Einer der beiden soll den 19-Jährigen bedroht und attackiert haben. Dieser wurde laut Polizei an Arm und Bein verletzt. Die Täter flohen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.