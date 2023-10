Im Juni 2019 erstellen Experten des Bundeskriminalamtes ein Gutachten, in dem sie der Polizei Fehler attestieren: Sie habe DNA-Spuren am Tatort nicht richtig gesichert. Einen Monat später kommt Ahmed A. nach zwei Jahren und vier Monaten aus der Untersuchungshaft frei - wegen der Dauer der Haft und weil ein Urteil noch nicht absehbar ist. Unter dem Motto "Ein Opfer zweiter Klasse?" ruft der Verein "Zukunft Heimat" abermals zu einer Demonstration auf. Doch empörte Reaktionen kommen beileibe nicht nur von dem zweifelhaften Verein. "Ich bin entsetzt über die Entlassung des Tatverdächtigen aus der Untersuchungshaft", schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Schierack auf Facebook. "Dies ist für viele Menschen und auch für mich nicht nachvollziehbar. Warum kann in Brandenburg nicht in angemessener Zeit ein Strafverfahren mit einem Urteil geregelt abgeschlossen werden?"

Nun geht es erneut um den Fall der getöteten Gerda K. In dem anstehenden Prozess in Neuruppin muss sich das Gericht detailliert mit der Beweisführung und den DNA-Spuren befassen. In seiner Urteilsbegründung hatte der Bundesgerichtshof dem Landgericht Cottbus ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: "Die Beweiswürdigung (…) ist lückenhaft", heißt es da. Das Gericht habe die DNA-Spuren falsch eingeordnet. So gab es laut BGH an der Hose des Opfers eine Spur, die nur in väterlicher Linie weitervererbt wird. Doch nichts deute darauf hin, dass männliche Verwandte des Angeklagten, etwa seine Brüder, in der Wohnung gewesen seien.

Das Landgericht Cottbus habe sogar das Gutachten des eigenen Sachverständigen falsch interpretiert. Dieser habe ausgeführt, dass die Übertragung der Spuren - zum Beispiel über das Treppenhaus - sehr unwahrscheinlich sei. Die DNA des Angeklagten sei aber nicht nur an der Leiche, sondern sogar an der Geldbörse gefunden worden. Der vom BGH beauftragte Gutachter bestätigte das, führt die Urteilsbegründung aus.