An folgenden vier Wochenenden

Die Bundespolizei hat an den nächsten vier Wochenenden ein Verbot zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen für mehrere Berliner Bahnhöfe erlassen. Das Verbot gilt an den Bahnhöfen Alexanderplatz, Warschauer Straße und Ostkreuz, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.