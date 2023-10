Einbrecher sind am frühen Montagmorgen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in der East Side Mall in Berlin-Friedrichshain gefahren. Das bestätigte die Polizei dem rbb.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren gegen 4 Uhr morgens zwei Tatverdächtige mit einem Pkw in der Hedwig-Wachenheim-Straße durch eine verschlossene Eingangstür in den Innenbereich des Einkaufszentrums und dort in das Juweliergeschäft.