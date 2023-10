Wie sitzt es sich auf einer Anklagebank? Und wie sehen Vorführzellen aus, in denen Beschuldigte warten müssen bis zum Prozessbeginn? Darüber informierte das Kriminalgericht in Berlin-Moabit am Samstag bei einem Tag der offenen Tür. Rund 3.800 Menschen seien gekommen - "so viele wie noch nie", sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani.

Etwa 200 Beschäftigte präsentierten das prächtige, rund 120 Jahre alte Gerichtsgebäude und informierten über die Abläufe. Auch Vereine und Verbände gaben auf den Gängen des Gerichts Einblick in ihre Arbeit. Besucher konnten zum Beispiel Brillen aufsetzen, die einen Eindruck vermitteln, wie man sieht, wenn man betrunken ist oder Drogen genommen hat. Speziell für Kinder wurden Prozesse nachgestellt.

Zwar kann jeder jederzeit öffentliche Prozesse verfolgen. "Die Hürde ist jedoch erfahrungsgemäß für viele Leute groß, einfach mal ins Gericht zu gehen", sagte Sprecherin Jani.