Die Firma Lunapharm aus Teltow-Fläming soll Krebsmedikamente in Umlauf gebracht haben, die in Deutschland nicht hätten angeboten werden dürfen. Am Mittwoch beginnt im Landgericht Potsdam der Prozess gegen drei Angeklagte. Von Lisa Steger

Die Lunapharm-Chefin soll die Krebsmedikamente in Deutschland vertrieben haben. Ein Jahr später verboten Behörden den Handel, teilt das Landgericht Potsdam mit. Doch die Apotheke lieferte weiter, so das Landgericht. Und zwar bis zum Juli 2018. Nun aber über Rechnungen eines Großhändlers aus Zypern. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Er steht aber in dem aktuellen Prozess nicht vor Gericht.

Mit solchen Geschäften soll die Managerin mehr als eine Million Euro erwirtschaftet haben, so das Landgericht Potsdam.

Mit ihr zusammen angeklagt sind der Apotheker aus Griechenland und ein Rechtsanwalt. Die Vorwürfe wiegen schwer. "Es drohen Haftstrafen von einem bis zehn Jahren", erklärt Viktoria-Sophie Eberlein, Sprecherin des Landgerichts.

Seit Ende 2019 liegt die Anklage dort. Doch der Prozess, so Eberlein, konnte nicht früher beginnen. "Es ist ein sehr komplexes und umfangreiches Verfahren", sagt die Sprecherin. "Zudem hatte die Kammer viele Verfahren, in denen Angeklagte in Untersuchungshaft oder in der Gerichtspsychiatrie waren." In solchen Fällen müssen Prozesse zügig beginnen, in der Regel nach sechs Monaten, sonst muss der Angeklagte freigelassen werden. Hier war es anders: "Die Angeklagten waren nicht in Untersuchungshaft." Und daher mussten sie warten.

Wirkungslos oder gefährlich waren die Arzneien mutmaßlich nicht. Dennoch ist das, was die drei Angeklagten getan haben sollen, strafbar, "weil der Gesetzgeber den Handel mit gefälschten Medikamenten unter Strafe stellt", sagt Eberlein.