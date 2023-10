Polizei warnt vor falschen Strafzetteln in Berlin-Marzahn

In Berlin-Marzahn hat die Polizei am Montag gefälschte Strafzettel eingesammelt, die an Autoscheiben klebten.

Auf den falschen Strafzetteln wird ein vermeintliches Falschparken geahndet und die Autobesitzer werden aufgefordert, einen QR-Code zu scannen und Geld zu überweisen. Einen entsprechenden Zettel veröffentlichte die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter).