Das Phänomen ist am Samstagabend (28. Oktober) ab 20 Uhr zu sehen und dauert bis kurz nach Mitternacht, falls der Himmel klar ist. Das teilte die Stiftung Planetarium Berlin mit. Die Sternwarten in Treptow und Schöneberg laden demnach zu kostenlosen Beobachtungsabenden.

Bei günstigem Wetter ist an diesem Wochenende eine teilweise Mondfinsternis auch in Berlin und Brandenburg zu beobachten.

Mehrere Himmelsphänomene an nur einem Tag: Berlin und Brandenburg erleben am Mittwoch einen "Super-Mond" - der Vollmond erscheint dann besonders groß. Außerdem gibt es eine Mondfinsternis - dieser Blutmond ist bei uns aber nicht zu sehen.

Interview | Mehrere Phänomene an einem Tag

Die partielle Mondfinsternis könnte in ganz Deutschland zu sehen sein, teilte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde mit. Doch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach gibt es vielerorts voraussichtlich Wolkendecken. Die besten Chancen hätten die Menschen in einem Streifen von der Nordseeküste bis zur Lausitz und südlich der Donau.

Der Mond kreuzt bei einem solchen Ereignis zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Das Phänomen sollte auch in Städten sichtbar sein, sagte Liefke. Gegen 21:35 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein, gegen 22:14 Uhr wird der Höhepunkt der Mondfinsternis erwartet. Um 22:53 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten der Erde dann wieder.

Die nächste totale Mondfinsternis wird erst wieder im Jahr 2025 erwartet.