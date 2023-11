Ein ausgedehnter Kellerbrand in Oberschöneweide sorgte am frühen Mittwoch zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Drei Kellerverschläge haben in einem Wohn- und Geschäftshaus in Treptow-Köpenick in den frühen Morgenstunden gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren am Mittwochfrüh rund 70 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. 20 Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden. Von ihnen wurde offenbar niemand ernsthaft verletzt.