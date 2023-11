Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag bei einer mutmaßlichen Verfolgungsjagd in Berlin-Neukölln verletzt worden. Das teilte eine Polizeisprecherin dem rbb am Morgen danach mit. Das Auto durchbrach demnach ein Ufergeländer am Neuköllner Schiffahrtskanal.

Zunächst war es nach Angaben der Polizei offenbar zu einem Auffahrunfall im Bereich der Karl-Marx-Straße gekommen. Nach Aussage des Opfers flüchtete das Tatfahrzeug anschließend vom Unfallort. Der 36-jährige habe dann mit seinem Wagen die Verfolgung aufgenommen.